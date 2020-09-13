AK Parti'li Yayman'dan orman yangınıyla ilgili iddialara yalanlama:

Yayman, Belen ilçesindeki bir çay bahçesinde AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi ile İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun da katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Samandağ'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç'un Hatay'daki yangınla ilgili yaptığı açıklamaları asla kabul etmediklerini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:
"Bu tipik bir CHP zihniyetidir. Anadolu'da 'köy yanar, gelin saçını tarar' diye güzel bir söz var. Yapılan basın açıklamasını baştan sona dinledik. Öztunç ve CHP Hatay milletvekilleriyle görüştüm. Biz orman yangınının başladığı andan itibaren oradaydık. Fakat burada ikinci bir Ekrem İmamoğlu vakasıyla karşı karşıyayız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangını söndürmek için davet bekliyormuş. Bu şuna benziyor. Herhangi bir toplumsal olayda emniyet müdürünün 'beni kimse çağırmadı' demesiyle eş değer bir durumdur. Çünkü zaten HBB başkanının görevi yangını söndürmek ve orada olmaktır."
Yayman, açıklamalarda amacını aşan birtakım ifadelerin olduğunu, bunu tasvip etmediklerini belirterek bunları Hatay'daki birlik ve beraberliği bozmaya yönelik bir çaba olarak gördüklerini aktardı.
- "Bölge acilen ağaçlandırılacak"-
Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'un iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yayman, "Öztunç, 'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmadılar' diyor. Çünkü başkan Hatay'da değil. Kendisinin sosyal medya hesaplarına baktığımızda, kendisi yangın söndükten sonra Hatay'a geldi. Fakat şunu teslim etmek lazım. HBB itfaiye ekipleri oradaydı. Zaten orada olması gerekiyor. Burada orman yangını varken siyaset konuşmak sakildir, doğru değildir. CHP'li Öztunç'un burada 'maden sahası kurulacağı, konut yapılacağı' şeklinde başka bir iddiası var. Bu asla doğru değildir. Burası Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli'nin ifade ettiği üzere acilen ağaçlandırılacak, Hataylıların orman varlığı olarak teslim edilecektir." diye konuştu.
Yayman, yangın üzerinden siyaset yapan CHP zihniyetini bir kez daha kınadıklarını söyledi.
Müdahaleye geç kalındığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yayman, şöyle devam etti:
"Bırakın bizlerin gayretini, çabasını, Bakan'ımızın tam 93 saat konteynerde kalıp burada olmasını dahi yok sayan bir zihniyete karşı sadece şunu söylüyoruz: 'Hadi bizi yok saydınız, canları pahasına çalışan orman işçilerinin hakkını teslim edeydiniz' diyoruz. Burada gerçekten asla kabul edilemez bir durum var. Müdahalede geç kalındığı yönünde iddia da var, bu da doğru değil."
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