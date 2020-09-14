AK Parti'li Turan: "Şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı"

Partisinin Çanakkale İl Başkanlığını ziyaretinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara değindi.
Turan, "Şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı. Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında. CHP içinde Atatürk diyemeyenlere kızan CHP'lilere 'günaydın' diyoruz. Bu, daha buz dağının görünen kısmı. Haziranda 'CHP'nin TBMM Başkanvekili kim olsun?' diye seçim yapıldığında, HDP benzeri söylemleriyle dikkati çeken CHP'li Sezgin Tanrıkulu az farkla ikinci olmuştu. Atatürk’ün partisi oldukları iddiasından Atatürk ismini anmaktan çekinen il başkanlarına, HDP ruhluların parti içinde ciddi karşılık buldukları bir noktaya geldiler. Sayın Kılıçdaroğlu ise bu durumdan ya memnun ya da İl Başkanı'na 'Kendine gel' diyemeyecek kadar cesaretsiz. Konu sadece Kaftancıoğlu da değil." değerlendirmesini yaptı.
Birinin HDP için pilav dağıttığını, birinin "YPG komşumuz olsun" dediğini, birinin DHKP-C'liye sahip çıktığını, bir diğerinin de terörist cenazesine katıldığını belirten Turan, "CHP seçmeninde ve bazı partililerde bu durumdan ciddi anlamda bir rahatsızlık var. CHP milletvekillerinden Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirenlerin olduğunu hepimiz gördük ancak iş işten geçti." ifadelerini kullandı.
Partisinin üye kampanyasını da değerlendiren Turan, 10 milyonu aşkın üye sayısıyla açık ara birinci olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir heyecanla başlattıkları "Gönül Seferberliği" çalışmasının hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Turan, "Kampanya ile çok daha fazla üyeye ulaşacağız. Gençlerimizin partimize teveccühlerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Genç kardeşlerimizin üyeliklerine özellikle talibiz." diye konuştu.
Turan ile partililerin katıldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları, kongre hazırlık süreçleri ve üye kampanyasının Çanakkale'deki durumu ele alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!