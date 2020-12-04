AK Parti'li Sarıeroğlu, Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nü kutladı

AA

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, 5 Aralık Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü'nü kutlayarak, STK'lerin katılım, diyalog ve uzlaşma anlayışının gelişmesinde, devlet, toplum ve birey ilişkilerinin demokratik bir şekilde düzenlenmesinde en önemli enstrümanlarından olduğunu belirtti.

STK'lerin gönüllüler aracılığıyla bugün sadece Türkiye özelinde değil, dünyanın dört bir yanında, çok geniş bir alanda, son derece değerli çalışmalar sürdürdüğünü bildiren Sarıeroğlu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana istişare kültürüne inanan ve önem veren STK'lerin görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her daim dikkate alan ve STK'leri her zaman sürece dahil eden bir parti olduğunu savundu. Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak STK'lerimizin gücüne inanıyor, istişare süreçlerini önemsiyor, son derece değerli görüş ve önerilerini alarak genel merkezimiz il, ilçe ve beldelerimizde kurumsal mekanizmalarımız aracılığı ile çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Sivil toplumun geliştirilmesi ve diyaloğun desteklenmesinde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da STK'lerimizle uyum ve istişare halinde olmaya, katılımcı demokrasi anlayış içerisinde katalizör rolü üstlenen STK'lerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Jülide Sarıeroğlu, STK'lere çalışmalarında başarılar diledi.