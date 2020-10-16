AK Parti'li Karaaslan: "AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye de o kadar güçlenecek"

Karaaslan, Asarcık ilçesinde bir kafeteryada vatandaşlarla bir araya geldi.
Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Kasım Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak AK Parti Samsun İl Kongresi'ne tüm vatandaşları davet etti.
AK Parti ile Türkiye'nin vizyon değiştirdiğine işaret eden Karaaslan, "Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi ile eş değerdir. Türkiye'ye zarar vermek isteyen, Recep Tayyip Erdoğan'a zarar vermek istiyor, Türkiye'ye zarar vermek, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, bu birlikteliğe zarar vermek istiyor. Bütün bunların önüne geçecek olan ise her zamanki o dik duruşumuz olacak. Bugün üst üstte konulan her bir taş, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek. O yüzden sorumluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:
"AK Parti iktidarı, Türkiye'yi hızla gelişmiş ülkeler seviyesi eksenine yükseltti. Yaklaşık 2 yıl önce, 'Seçimler bittikten sonra uçak pisten burnunu havaya kaldıracak ve uçuşa geçecek.' demiştim. Hamdolsun, bugün Türkiye uçuşa geçti. Bugün uçuşa geçtiğimiz gibi Türkiye'deki sorunlarla, Türkiye'deki karanlık odaklarla ve Türkiye'deki vesayetle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünyadaki vesayetle de mücadele etmektedir. Bunu sadece Asarcık ve Samsun için değil, dünyada umudunu bize bağlamış milyonlar için yapıyoruz. AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye de o kadar güçlenecek. Daha çok büyüme hedefini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü yolumuz uzun ve işimiz çok."
Karaaslan, bu topraklardaki kazanımların kolay elde edilmediğine dikkati çekerek, "İşte o yüzden de çok kıymetli. Memleketimizi ve bayrağımızı çok seviyoruz. Onun için mücadeleyi içeride gerekiyorsa içeride veriyoruz, dışarıda veriliyorsa dışarıda veriyoruz. Bu anlamda çok dik duruşlu liderimizin arkasında hep birlikte, omuz omuza yürümenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın güzel müjdeler vereceğini belirten Karaaslan, "Her bir müjde geldiğinde bizim heyecanımız ve geleceğe olan inancımız da artmaktadır. Dolayısıyla tüm dünya Türkiye'ye kilitlenmiş izlemekte şu anda." dedi.
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