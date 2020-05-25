AK Parti'li Kadın Kolları'ndan Pandemi Günlerinin Getirdikleri Serbest Deneme Yarışması

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kadınların salgın dönemindeki psikososyal iyilik halleriyle ilgili deneyimlerinin aktarılmasının amaçlandığı yarışmayla ev içinde oluşan stresin paylaşılarak azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Pandemi günlerinde hayatın yeniden inşası", "Sağlıklı ve verimli evde kalma günleri", "Pandemide hayatıma kattığım yeni uğraşlar", "Pandemi günlerinin düşündürdükleri", "Pandemi günlerinde ailem ve ben", Salgın günlerinde kutsal topraklar (Kudüs, Mekke, Medine)", "Pandemi günlerinde yaşamın sıkıntılarını deneyimlemek", "Sıkıntılı zamanlarda maneviyat görünümleri" ve "Zor günlerin hayata kattığı anlam" başlıklarının yer aldığı yarışma 81 ilden tüm kadınların katılımına açık olacak.

Başvurular, 15 Haziran'a kadar "http://basvuru.akkadin.org.tr" internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

81 ilde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından her ilin birincilerinin seçileceği yarışmada Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Türkiye dereceleri seçilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise pandemi günleri sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Yarışmayı kazanan ilk üç eser, AK Parti'nin web sitesinden ilan edilecek, ayrıca ilk 100 eser belirlenerek kitapçık haline getirilecek.