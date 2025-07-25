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        Haberler Gündem Politika AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Yüksel'e silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Yüksel'e silahlı saldırı

        Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:08
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        AK Parti'li Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı
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        AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Yüksel, kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

        Yüksel'in evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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