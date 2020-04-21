AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki koronavirüs destekleriyle ilgili açıklama:

AA

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İzmir’de kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıkların yaptıkları çalışmalarla tedbir ve önlem amaçlı destek paketlerinin oluşturulduğunu hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir'de hem 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında hem de kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem nakdi hem de temizlik ve gıda paketleri noktasında yardımlar ulaştırılmış ve bu yardımlar devam etmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürülmüştür. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin üçüncü fazıyla beraber nakdi yardımlar devam edecek. Hem devletimizin aldığı önlem ve hayata geçirdiği uygulamalar hem de yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle bugünleri inşallah tek bir kişinin bile mağdur olmadığı şekilde atlatacağız."