AK Parti'li Keşir'den İYİ Parti lideri Akşener'e mektup

Keşir, Akşener'e yazdığı "Siyasette Temiz Dil Çağrısı" başlıklı mektupta, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi.
AA'nın haberine göre; milletin oyları ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin, bir şehidin kız kardeşine küfretmesini bir kadın olarak içine sindiremediğini belirten Keşir, şöyle devam etti:
"Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür. Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız.
Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' için kıymetli olacaktır."
"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLEMEKTEYİZ"
Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin, kadınların içini soğutmadığına işaret eden Keşir, şunları kaydetti:
"Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekillinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için aziz Türk milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."
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