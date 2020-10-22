AK Parti'li Aydemir'den Azerbaycan'a destek açıklaması:

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Azerbaycan'a giden heyette yer alan Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile düzenlediği basın toplantısında izlenimlerini paylaştı.

Erzurum'da Hınçak-Taşnak çetelerinin yaptığı katliamları hatırlatan İbrahim Aydemir, "Onların uzantıları, o gün yaptıklarını bugün Karabağ'da yapmaya çalışıyorlar. Bugün Gence'de aynısını yaptılar. Çocuk, yaşlı demeden katliama yöneldiler." diye konuştu.

Uluslararası basının Gence'de yaşananlarla ilgili karartma girişiminde bulunduğunu ifade eden Aydemir, gazetecinin hakkı ve hakikati dillendirmesi gerektiğini söyledi. Aydemir, "Gence'de daha birkaç aylık çocukları katlettiler, yaşlı insanların ölümüne sebep oldular. 300 evi yerle bir ettiler. Buna rağmen yabancı matbuat bunları hakkıyla yayınlamadı. Türk basınına minnettarız. Her yerde, her zeminde hakikati açığa çıkarıyorsunuz. Bu, çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türklerin, millet olarak tarih sahnesinde yer aldığı günden beri insanlığa hizmet etmenin gayreti içinde olduğunu belirten İbrahim Aydemir, "Azerbaycan'ın yanında duruyoruz. Her hal ve şart altında Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'ın hükümranlığı altına girmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız." dedi.

Aydemir, ziyaretleri sırasında bir Azerbaycanlının cebinden bir anahtar çıkararak, "Bu anahtarı 27 yıldır cebimde saklıyorum. Karabağ'daki evimin anahtarıdır. İnşallah gidip evimi tekrar bu anahtarla açıp içine gireceğim. Ondan sonra ölsem de gam değil." dediğini anlattı.

- "Dünya kör, sağır, dilsiz"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Türklere ya da Müslümanlara saldırıldığında dünyanın buna kör, sağır, dilsiz kaldığını ifade etti.

Azerbaycan'ın Ermenistan askerlerini, buna karşılık Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini bombaladığına dikkati çeken Aydemir, "Katliamı en iyi yapan ülkelerden bir tanesi, haydut devlet Ermenistan. Askeriyle birlikte mücadele etmeyen, zoru gördüğü zaman cepheyi terk ederek kaçan, arkasından da sivillere bomba yağdıran bir ülke Ermenistan." yorumunu yaptı.

Terör örgütü PKK'nın Ermenistan'ın yanında yer aldığını belirten Uğur Aydemir, "Bütün dünyaya sesleniyoruz; PKK bir terör örgütüdür. PKK'yı besleyen, Ermenistan'ın ta kendisidir. Türkiye'ye kim düşmansa Ermenistan onları destekliyor. Biz, tüm dünya da karşımızda olsa, doğru bildiklerimizi haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.