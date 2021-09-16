AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "semazen" temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

AA

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altı kaval üstü şişhane. Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hazreti Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufi geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar. Bu fotoğraf, nasıl iki yüzlü davranıldığının ve hakikate karşı bozgunculuğun net delilidir." ifadelerini kullandı.