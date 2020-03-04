AA

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı değerlendirmesi:



- "Bütün dünya görüyor ki sadece askeri alanlar imha ediliyor. Bir sivilin burnu dahi kanamadan bu operasyonlar gerçekleştiriliyor" - "Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının, taarruzi insansız hava araçlarının ne noktaya geldiğini, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüyle muazzam bir başarıya imza attığını da milletçe ve devletçe onurlu, gururlu bir şekilde gözlemlemiş olduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda sadece askeri alanların imha edildiğini, bir sivilin burnunun dahi kanamadığını belirtti.

Akbaşoğlu, AA muhabirine, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli harp sanayisi açısından Türkiye'nin nereden nerede geldiğini gösterecek bir tablonun İdlib'de görüldüğünü söyleyen Akbaşoğlu, "Türkiye, harp sanayisi konusunda millilik ve yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere getirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli savunma sanayisiyle yakından ilgilenmesi ve bu projelere kaynaklar ayrılmasının, Türkiye'yi bu alandaki projelere imza atan sayılı devletler arasına taşıdığını dile getiren Akbaşoğlu, "Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının, taarruzi insansız hava araçlarının ne noktaya geldiğini, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğüyle muazzam bir başarıya imza attığını da milletçe ve devletçe onurlu, gururlu bir şekilde gözlemlemiş olduk." dedi.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda tamamen uluslararası hukuk ve meşruiyet zemini içerisinde ahlaklı bir askeri operasyona imza attığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bütün dünya görüyor ki sadece askeri alanlar imha ediliyor. Bir sivilin burnu dahi kanamadan bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu, Türkiye'nin ve Mehmetçiğin insan haklarına ve uluslararası hukuka riayetinin bir yansımasıdır, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünün sahaya yansımasıdır. Dış politikada, muharebe alanında, sahada ve masada; ahlaklı, tutarlı, söylediğini yapan, sözüne güvenilir bir tutum içerisinde bu politikaların yürütülmesi, Türkiye'nin dünya devletler ailesi içerisindeki farkını ortaya koyuyor. Bu sürece de Sayın Cumhurbaşkanımız liderlik etmektedir. Medeniyetler arası münasebette de İslam medeniyetini temsil eden ordumuzun, milletimizin, devletimizin bu inancından, örf ve adetinden, tarihinden kaynaklanan tutum ve davranışını Batı medeniyetinin Bosna'da ortaya koyduğu tutum ve davranışlarla mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin nasıl bir insani yaklaşım içerisinde olduğunu bütün insanlığın gördüğünü hep beraber müşahede ediyoruz."