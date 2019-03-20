AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Kilis il başkan adayı kim? Mehmet Abdi Bulut kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kilis il başkan adayı Mehmet Abdi Bulut kimdir? İşte Şükrü Başdeğirmen'in hayatı...

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

1967 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Kilis İlinde serbest Avukatlık yaptı. 2001 yılında Ak Parti Kilis teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den Kilis Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 3 cocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.