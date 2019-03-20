AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Rize il başkan adayı kim? İshak Alim kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Rize il başkan adayı İshak Alim kimdir? İşte İshak Alim'in hayatı...

İSHAK ALİM KİMDİR?

12 Haziran 1980’de Rize merkezde doğdu. İlkokulu Cami daği Köyü İlköğretim Okulunda, Orta Okulu ve Liseyi Rize İmam Hatip Lisesinde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında AK Parti Rize Il Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak siyasete ilk adımını attı. 2006’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunda çalışmaya başladı. 2007’de vatani görevini kısa dönem olarak tamamladıktan sonra, 2008’de AK Parti Rize Il Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. 2009’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kendine ait bürosunda serbest meslek faaliyetine başladı. 26 Kasım 2011’de İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini kongreyle devretti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2014 yılında Ak Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı görevini sürdürürken bu görevinden istifa ederek Rize Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. Daha sonra Aralık 2015’te yapılan İl Kongresiyle İl Yönetim Kuruluna seçildi ve Özel Kalem Müdürlüğünden istifa etti. 2017 Ağustos'ta yapılan Merkez İlçe Olağan Kongresiyle Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. 23 Temmuz 2018 tarihinde AK Parti Rize İl Başkanı olarak atandı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev yapmış olan İshak ALIM, halen Rize İmam Hatipliler Derneğinin kurucu üyeleri arasındadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini icra etmekte olan İshak ALIM, evli ve iki çocuk babasıdır.