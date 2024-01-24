Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ak Parti Keçiören belediye başkan adayı Zafer Çoktan kimdir?

        Ak Parti Keçiören belediye başkan adayı Zafer Çoktan kimdir?

        AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından merak edilen isimlerden bir tanesi Ankara Keçiören belediye başkan adayı Zafer Çoktan oldu. İşte Çoktan'ın hayatına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AK Parti Keçiören ilçe başkanlığı görevini 9 yıldır devam ettiren Zafer Çoktan, Keçirören belediye başkanlığına aday oldu. Bu adaylığın ardından Çoktan'ın hayatı merak haline geldi.

        • 2

          ZAFER ÇOKTAN KİMDİR, NERELİ?

          1974 yılında Ankara Keçiören'de doğan Zafer Çoktan, lise eğitimini tamamlayana kadar Keçiören'de yaşadı. Lisans eğitimini almak için İstanbul'a giden Çoktan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim hayatına devam etti. Üniversite hayatında Refah ve Fazilet partisinde çeşitli görevler üstlendi. Mezun olduktan sonra ise avukatlık yapmaya başladı.

        • 3

          Zafer Çoktan, Ankara'da 2014 yılında AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda bir dönem Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği görevi ile ilgilendi. Hala AK Parti Keçiöğren İlçe Başkanı olan Zafer Çoktan, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Habertürk Anasayfa