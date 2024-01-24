Ak Parti Keçiören belediye başkan adayı Zafer Çoktan kimdir?

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR, NERELİ?

1974 yılında Ankara Keçiören'de doğan Zafer Çoktan, lise eğitimini tamamlayana kadar Keçiören'de yaşadı. Lisans eğitimini almak için İstanbul'a giden Çoktan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim hayatına devam etti. Üniversite hayatında Refah ve Fazilet partisinde çeşitli görevler üstlendi. Mezun olduktan sonra ise avukatlık yapmaya başladı.