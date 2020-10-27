AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Halil Uluay, eşi ve bedensel engelli kızı Ayşenur Uluay'a yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu. Halil Uluay ve eşi tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, kızları Ayşenur durumunun ağırlaşması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine aldındı. 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından Ayşenur'un hayatını kaybetiği belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."