AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Karabük il başkan adayı kim? Burhanettin Uysal kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Karabük il başkan adayı Burhanettin Uysal kimdir? İşte Burhanettin Uysal'ın hayatı...

BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamladı ve Endüstri Mühendisliği alanında profesör oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesi'nin 2 dönem Rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve BAKKA yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem Karabük Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili, AB Uyum Komisyonu Üyesi, AKPM Üyesi ve APA Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Uysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.