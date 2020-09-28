AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Her 3 yeni üyeden 1'i 30 yaş altı"

Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, partiye kazandırılan yeni üyelerin yaş dağılımını açıkladı. İstanbul genelinde yeni üye çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Şenocak, genç seçmenlerin AK Parti'ye yönelik ilgisinin her geçen gün arttığını ifade etti.
AK Parti'ye 40 günde 106 bin 155 yeni üye kazandırdıklarını aktaran Şenocak, yeni üye çalışmalarında gençlerin AK Parti'ye olan ilgisini sahada tecrübe ettiklerini belirtti.
Yeni üye katılımını gerçekleştirdikleri Haliç'teki programın ardından 4 bin yeni üye başvurusu daha aldıklarını aktaran Şenocak, şunları kaydetti:
"Toplamda yeni üyelerimizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden biri 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Bu veri bize aynı zamanda gençlerimizin apolitik olmadığını ispatlıyor. Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyorlar. Ancak maalesef gençlerimiz, sosyal medya başta olmak üzere birçok iletişim kanalında dezenformasyona maruz kalıyor.
Biz gençlerimizi partimize kazandırmakla beraber İstanbul teşkilatları olarak hakikatle buluşturmayı da önemsiyoruz. Hükümetimizin icraatlarını, gerçekleştirdiği yatırımları, Mavi Vatan başta olmak üzere ülkemizin milli çıkarlarını esas alan haklı davamızı, 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu genç kardeşlerimize anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz."
- "Online başvuru 10 bini aştı"
İnternet üzerinden de yoğun üyelik başvurusu aldıklarını belirten Şenocak, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kısa bir süre önce hizmete sunduğumuz 'akuyelikistanbul.org' web sitemize ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 15 bini aşkın üyelik başvurusunu bu sitemiz üzerinden online olarak aldık. Haliç Kongre Merkezi'nde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz '100 Bin Yeni Üye Programı'nın ardından 'akuyelikistanbul.org' web sitemize adeta başvuru yağdı. Programa kadar 10 bin civarında olan online başvuru sayısı programdan bugüne kadar 5 bin daha artmış oldu. Tüm bu veriler, vatandaşlarımızın bilhassa gençlerimizin AK Partimize ilgisinin her geçen gün arttığını gösteriyor."
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