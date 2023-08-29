AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Habertürk'e açıklamalar

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Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde gazeteci Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor...

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şimdi Cumhurbaşkanımızın her seçim olduğu gibi bu seçimde de aslında normal zamanlarda da hem o gün yapmamız gereken işlerle ilgili neler yaptığımızı nasıl çalışmamız gerektiğine dair öngörülerini yönlendirmelerini iletirken aynı zamanda önümüzde yapmamız gerekenlerle ilgili her zaman bizi yönlendirir. Talimatlarını verir. Mayıs seçimlerinde de olduğu gibi hemen 2024 Mart seçimlerine bakış yaparak hem hedeflerini hem yapılması gereken çalışmalarla ilgili kamuoyuna da yaptığı açıklamalar bizlere de o noktadaki direktiflerle talimatları oldu. O çerçevede de çalışıyoruz. Bu Recep Tayyip Erdoğan geleneği. Mayıs'tan itibaren ona göre çalışıyoruz. Şimdi seçmenimiz 20 yıllık AK Parti sürecine de baktığımızda koyulan sandıklarda aynı oyu vermiyor. Mesela milletvekilinde ayrı bir oy veriyor, Cumhurbaşkanı seçiminde ayrı bir oy veriyor, yerel seçimlere geldiğimizde büyükşehirde ayrı bir oy veriyor, ilçe belediyesinde ayrı bir oy veriyor, meclislerde ayrı oy veriyor. Aslında 3 sandık olacak Mart seçimlerinde.

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"OY DEĞİŞİMİNİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ NEDENİNİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Milletvekilinde yüzde 35 bandına indiren seçmen ilçe belediyesinde yüzde 55 veriyor. Büyükşehirde de yüzde 52 veriyor diyelim. Biz bu seçimler arasındaki oy farklılıklarının nedenini araştırırken bu oyların farklı verildiği hakikatini göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Seçmenimiz İstanbul'da 39 ilçede bu üç oyu kullanırken tüm partiler için bunu söylüyorum. Sadece AK Parti için bu oylar farklı verilmiyor. Bizim hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız sonuçlar hem milletvekili sonuçları önümüzde dururken bu üç seçim oranlarını göz önünde bulundurarak yapılandırmamızı şekillendiriyoruz. Hiçbirini ıskalamadan hareket ediyoruz. Hakikat olgu bu. 2014'ten beri Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 oy aldı. 2014'ten bu zamana kadar biz farklı oylar aldık. 48 aldık, 45 aldık, 35 aldık, belediyelerde İBB olarak 49 aldık, 47 de aldık. Dolayısıyla bu değişikliklerin seçmen üzerindeki nedenini de yakalamaya çalışıyoruz.

"HER SEÇİMİN DİNAMİĞİ AYRI"

İttifak oylarının Cumhurbaşkanlığı oylarının aynen İBB seçimlerine yansıdığını düşünürsek bunu kullanabilirler. Biz onun öyle olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü 2018 seçim sonuçları da benzer sonuçları veriyor bize. 2014'e de gittiğinizde bir kırılma var. Tam 50 almıştık biz 2018'de kafa kafayaydı diyelim. Sonra 1,5 puanlık bizim aleyhimize bir dönüşüm oldu. 2018 ile 2023 arasındaki dönüşüm açısından söylüyorum. Her seçimin dinamiği ayrı. Biz İBB seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimlerindeki oyların aynen taşınacağını düşünmüyoruz. Ona bakarsanız haziranda 54 almıştı. 51 almış. 3 puan kaybetmiş. Yerel seçimlerde seçmenin oy verme davranışları ile genel seçimlerde oy verme davranışları arasında farklılıklar var. Netice itibariyle biz İstanbul'da büyükşehir belediyesinde en yüksek aldığımız oy oranı 48 küsür, Cumhurbaşkanı seçiminde en yüksek aldığımız oy oranı 50 küsür. Biz Cumhurbaşkanı seçiminde İstanbul'da hep yüksek oy aldık. Dolayısıyla bu bir seçim önce böyle oldu. Bir seçim sonra farklı oldu. Cumhurbaşkanımız da kendi girdiği seçimlerde 48 aldı. Partimizin oyları aynı değil. Bu vatandaşımızın tamamen seçimler arasında değerlendirmesiyle ilgili bir durum. Dediğimiz ölçüde bakmak hakikati yansıtmaz. Seçmen davranışlarını da doğru okumamış oluruz buna baktığımızda.

"2024 SEÇİMLERİNDE İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

2024 Mart seçimlerinde İstanbul'da büyükşehir belediyesini kazanacak oyu alacağız ve kazanacağız. Onunla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada sadece 2018 seçimlerini değil. Tüm seçimleri analiz ediyoruz. AK Parti belediyeciliğinin yeniden ipi göğüsleyeceğini biliyoruz.

"DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM AK PARTİ'DE SÜREKLİ OLUYOR"

Türkiye'de kendi iç devinimi ve değişimi yapabilen parti AK Parti'dir. Bu seçimlerde de milletvekillerimizin yüzde 70'i değişti. İl başkanlarımızdan istifa edenler oldu. Ben İstanbul'da 5'inci il başkanıyım. Bu değişim ve dönüşüm AK Parti'de sürekli oluyor. Her kongre döneminde partimiz ilgili kurullarımız incelemeleri gerekli değerlendirmeleri yaparlar dediğim gibi ben 5'inci il başkanıyım İstanbul'da. Bazı illerimizde 6'ncı, 7'nci kongre dönemimiz 2 dönem devam eden başkanlarımız var. 3 dönem devam edenlerimiz var. Partinin devinimi ve değişimi içinde olan süreçlerdir. Hiçbir siyasi hareket, hiçbir sosyal hareket her zaman aynı performansla yürümez.

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