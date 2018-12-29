AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı

Lokman Çağırıcı- AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı

1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ÇAĞIRICI, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.

Çağırıcı, 2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009'daki Yerel Seçimleri'nde, Bağcılarlıların yüzde 50'sinin oyunu alarak ikinci kez Belediye Başkanı oldu. Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan Çağ, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar'a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.