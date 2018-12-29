AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı

29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özlem Öztekin Vural - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı
Özlem Öztekin Vural, 1978 yılında aday gösterileceği konuşulan Adalar'da doğdu. Özlem Öztekin, aslen ise Ordu Mesudiyeli'dir. İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'ın yerlisi olan Özlem Öztekin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Öztekin evli ve 1 kız çocuğu var. Öztekin siyasete 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla ilişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongrede yeniden İl Yönetim Kuruluna seçilmiş ve yeniden Sekreterya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Öztekin çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ahmet Haşim Baltacı - AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.
Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.
Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.
Birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi.
29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babasıdır.
İsmail Erdem - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı
1959 yılında Sivas’ta doğdu. 1976 yılında siyasal çalışmalarına başladı.
1991 Genel Seçimleri’nde, İstanbul’dan Milletvekili Adayı oldu.1995-2001 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılı yerel seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.
AK PARTİ’nin kuruluşu ile birlikte AK PARTİ Meclis Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanı oldu.
2001-2004 yılları arasında, AK PARTİ Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2002 genel seçimlerinde 1.Bölge SKM Başkanlığı yaptı.
2004 – 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005-2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü.
29 Mart 2009 yılı Yerel Seçimleri sonucunda Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na seçildi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olan İsmail Erdem, evli ve dört çocuk babasıdır.
İbrahim Ulusoy- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Aday ı
İbrahim Ulusoy, Giresun Görele Devlet Hastanesi'nde 30 Ocak 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine Ekim 2009 – Kasım 2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.
2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane yöneticiliği yapan İbrahim Ulusoy, 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği görevini yürüttü.
Ardından Aralık 2017’ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.
1 Aralık 2017 itibari ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak göreve başlayan İbrahim Ulusoy, halen görevine devam ediyor.
Başhekim İbrahim Ulusoy'un 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Avcılar İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.
Evli olan İbrahim Ulusoy evli iki çocuk babasıdır.
Lokman Çağırıcı- AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı
1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.
1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.
Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.
11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ÇAĞIRICI, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.
Çağırıcı, 2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009'daki Yerel Seçimleri'nde, Bağcılarlıların yüzde 50'sinin oyunu alarak ikinci kez Belediye Başkanı oldu. Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan Çağ, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar'a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.
Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.
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