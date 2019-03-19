AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Isparta il başkan adayı kim? Şükrü Başdeğirmen kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Isparta il başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? İşte Şükrü Başdeğirmen'in hayatı...

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962'de Isparta/da doğan Şükrü Başdeğirmen, ilk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamlamış; işletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapmıştır. Inşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa işletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Basdeğirmen, evli ve 2 cocuk babasıdır.



