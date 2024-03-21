AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: O gün sandıklarımızın başında olacağız

REKLAM advertisement1

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Üsküdar’da düzenlenen ‘1. Bölge Avukatlar Buluşması’ programına katıldı. Programda konuşan Kurum, “Yeni bir sürecin arifesindeyiz. 31 Mart’ta milletimizin önüne sandık gelecek. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi, İstanbul’umuzda da aziz milletimiz iradesini sandığa yansıtacak. İstanbul’un yönetimini, idaresini kime emanet edeceğine karar verecek. Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, gece gündüz demeden İstanbul’umuzu karış karış dolaşıyoruz. Hemşerilerimizle bir araya geliyor, İstanbul’umuz için hayallerimizi, projelerimizi vatandaşımıza anlatıyoruz. O günden bugüne neredeyse 80 gün oldu. Bu süre zarfında nezaket içinde, centilmence bir yarış sürdürmeye özen gösterdik, gösteriyoruz. Kendi hukukumuz çiğnense de, nice haksızlıklara uğrasak da biz; hiçbir zaman insan onurunun ve hukukun sınırlarını zorlayan bir tutum içinde olmadık, olmayacağız" dedi.

“SEÇİMLERİN EN GÜVENİLİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE KİLİT BİR ROL OYNAYACAKSINIZ" Kurum, “Hepimiz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin cumhuriyetimize, demokrasimize, seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda siz değerli kardeşlerimize, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler, 31 Mart’ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler, hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde kilit bir rol oynayacaksınız. Yine aynı şekilde adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sizler sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir. İstanbul’umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir. Ve sizler, 22 yıldır olduğu gibi, kullanılan her bir oyun emanetçisi, nöbetçisi, koruyucusu olacaksınız. Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul’a sahip çıkmaktır. Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın bile hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte maalesef birilerinin demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalarına şahit olduk. Daha seçim bitmeden, daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar. Kazandık, diye açıklamalar yaptılar. 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler. Demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine, şüphe ve algıdan beslenen bu türden açıklamaları, sizin hukuka sadakatiniz, hukuki işlemleriniz boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

“O GÜN SANDIKLARIMIZIN BAŞINDA OLACAĞIZ" Kurum, “31 Mart’taki demokrasi nöbetçileri sizler olacaksınız. Orada milletimizin kararına sahip çıkacak ve bu kararı sonuna kadar orada sandıkta iradeye yansıtacak olan sizlersiniz. Sizin İstanbullulara karşı büyük sorumluluklarınız var. Sizlerin görev yapacağı okullarımızdaki çalışmalarınız en az bizim projelerimizin anlatılması kadar önemli. O projeleri yapabilmemiz için oradaki oyumuzun, irademizin sandığa yansıtılması gerekiyor. Sandık kurul üyelerinin, seçim kurulu üyelerinin tam vaktinde görev yerinde olmaları seçimin kaderi üzerinde etkili olacak. Lütfen görev yerlerimizde tam vaktinde, hatta belirlenen vakitten önce orada olalım. Biliyorsunuz, vaktinde orada olmamamız halinde, hangi partiden olursa olsun, yerinize hemen bir başkası geliyor. Onun için ilk dikkat etmemiz gereken şey vakitlice orada olmaktır. Her okulun bir sorumlusu belirleniyor. Okul sorumlularıyla birlikte koordineli bir şekilde sürekli denetleme yapacağız orada. Oyların sayım, döküm işlemleri açık olarak yapılmalı. Buna da hep birlikte özen göstermeliyiz. İnşallah sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi aşamasında da teyakkuzda olacağız. Orada bir oyumuzun zayi olmaması adına her türlü özen ve gayreti göstereceğiz. İnşallah Seçim İşleri Başkanlığımız ile birlikte o gün biz de sandıklarımızın başında olacağız. Bize düşen ne varsa onun takibini yürüteceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.