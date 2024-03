AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: O gün sandıklarımızın başında olacağız

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Üsküdar’da düzenlenen ‘1. Bölge Avukatlar Buluşması’ programına katıldı. Programda konuşan Kurum, “Yeni bir sürecin arifesindeyiz. 31 Mart’ta milletimizin önüne sandık gelecek. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi, İstanbul’umuzda da aziz milletimiz iradesini sandığa yansıtacak. İstanbul’un yönetimini, idaresini kime emanet edeceğine karar verecek. Adaylığımızın açıklandığı günden bu yana, gece gündüz demeden İstanbul’umuzu karış karış dolaşıyoruz. Hemşerilerimizle bir araya geliyor, İstanbul’umuz için hayallerimizi, projelerimizi vatandaşımıza anlatıyoruz. O günden bugüne neredeyse 80 gün oldu. Bu süre zarfında nezaket içinde, centilmence bir yarış sürdürmeye özen gösterdik, gösteriyoruz. Kendi hukukumuz çiğnense de, nice haksızlıklara uğrasak da biz; hiçbir zaman insan onurunun ve hukukun sınırlarını zorlayan bir tutum içinde olmadık, olmayacağız" dedi.

“SEÇİMLERİN EN GÜVENİLİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE KİLİT BİR ROL OYNAYACAKSINIZ"

Kurum, “Hepimiz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin cumhuriyetimize, demokrasimize, seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda siz değerli kardeşlerimize, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler, 31 Mart’ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler, hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde kilit bir rol oynayacaksınız. Yine aynı şekilde adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sizler sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir. İstanbul’umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir. Ve sizler, 22 yıldır olduğu gibi, kullanılan her bir oyun emanetçisi, nöbetçisi, koruyucusu olacaksınız. Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul’a sahip çıkmaktır. Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın bile hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte maalesef birilerinin demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalarına şahit olduk. Daha seçim bitmeden, daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar. Kazandık, diye açıklamalar yaptılar. 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler. Demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine, şüphe ve algıdan beslenen bu türden açıklamaları, sizin hukuka sadakatiniz, hukuki işlemleriniz boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.