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AK Parti heyeti deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu - VAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti heyetinden ziyaretinden görüntüler- Heyetin çocuklarla sohbet etmesi- Kuran okunması ve dua edilmesi- Heyetin vatandaşlarla sohbet etmesi

AK Parti heyeti deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunduVAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile beraberindeki heyet, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden zarar gören Başkale ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.Kaşkol, Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Özpınar, Yavuzlar, Konuksaray, Albayrak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti heyeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Türkmenoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin depremin ilk anından itibaren depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.Depremin Başkale ilçesinin sınır mahallelerinde yıkıma neden olduğunu, 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Türkmenoğlu, ailelerin acılarını paylaşmak, yapılan çalışmaları takip etmek amacıyla ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.Türkmenoğlu, depremin hemen ardından imkanların seferber edildiğini kaydederek, "Devletimiz ve hükümetimiz deprem bölgesinde birçok çalışma gerçekleştirdi. Özellikle depremde acı yaşayan ailelere dokunarak onların hissiyatına ortak oldular. Bizlerde o günden bugüne kadar yoğun bir şekilde deprem bölgesinde yer alıyoruz. Depremde mahallelerimizde telef olan hayvanların tespitinin ardından yenileri verilecek. Bir taraftan çadır kentler kurulurken bir taraftan da küçükbaş hayvanlar için çadırlar kuruluyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yoğun bir çaba ve çalışma yürütülüyor." diye konuştu.