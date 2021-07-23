AK Parti heyeti Azerbaycan'a gidiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere 25 Temmuz'da Bakü'ye gidecek.
Ankara'da geçen ay, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından yapılacak ziyaret çerçevesinde AK Parti heyeti, Azerbaycan Aile Bakanı Bahar Muradova, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov gibi Azeri yetkililerle görüşmelerde bulunacak.
AK Parti heyeti, 4 gün sürecek programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi'nin Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte gerçekleştirecekleri projeler ele alınacak.
Ziyaret, Azerbaycan programının son günü 28 Temmuz Çarşamba günü Gence'de düzenlenecek "Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar" adlı konferansın ardından ortak basın toplantısı ile sona erecek.
AK Parti heyetinde, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve bazı genel merkez yetkilileri yer alacak.
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