AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Hatay il başkan adayı kim? İbrahim Güler kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Hatay il başkan adayı İbrahim Güler kimdir? İşte İbrahim Güler'in hayatı...

İBRAHİM GÜLER KİMDİR?

1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.Bir süre öğretmenlik yapan Güler, Lojistik ve Deniz İsletmeciliği ile iştigal etmektedir.

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca bilen İbrahim Güler, evli ve 5 Çocuk babasıdır.