Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına saat 21.00 sıralarında Zirve Mahallesi Orman Caddesi'ndeki Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.
Saldırının ardından polislerin yaptığı çalışmayla molotofkokteylini atan M.E. ile ona gözcülük yapan Ş.B. tespit edilerek gözaltına alındı. M.E'nin, terör örgütü PKK'ya katılım yapmak isterken yakalandığı ve terör örgütü propagandası yapmaktan poliste kaydı olduğu öğrenildi.
Saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin elindeki molotofkokteylini yakıp ilçe başkanlığına atması ve ardından hızla kaçması görülüyor.
KURTULMUŞ: ŞER ODAKLARINI LANETLİYORUM
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" ifadelerine yer verdi.
— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) June 18, 2021
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: PROVOKASYONU YENECEK GÜCE SAHİBİZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır." ifadelerini kullandı.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 18, 2021
"DÜN YAPILAN SALDIRIDA OLDUĞU GİBİ KINIYORUZ"
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın da saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz...
— M.Şerif AYDIN (@mserifaydin) June 18, 2021
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