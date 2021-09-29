AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı

AA

Turan, 1 Ekim Cuma günü başlayacak 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın, 1 Ekim'de başlayacağını anımsatan Turan, geçen yıl verimli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Meclis'in, yeni sistemle esas konulara odaklanma fırsatı bulduğunu kaydeden Turan, "Yeni yasama yılında da milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak yasama faaliyetlerimizin olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Turan, Meclis'in yoğun bir gündemle açılacağına işaret ederek, "Toplumun beklentilerinin farkındayız. Yaz süresince tüm vekillerimiz seçim bölgelerinde, sahada milletimizin dertlerini, taleplerini dinleyerek önemli tespitler elde ettiler. İhtiyaç olan konularda kanun teklifi çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin kurulduğundan bu yana reformist ve dinamik bir parti olduğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu reformist kimliğimizle yine önemli adımlar atacağız. Yeni dönemde yargı reformu, ekonomi ve salgınla mücadele başta olmak üzere birçok konuya eğileceğiz. Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlamayı ve mükelleflerin vergi ile gönüllü uyumunu gözetmeyi hedefleyen bir teklifimiz olacak. Kooperatifçiliğin özendirilmesini amaçlayan bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Yine daha denetlenebilir, daha şeffaf bir sistem olmasını öngören spor kulüplerine ilişkin bir çalışma var. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Kanunu, yeni anayasa çalışması gibi önemli gündemlerimiz olacak. Tekliflerimizi özellikle Cumhur İttifakı paydaşımız MHP'ye götürüyoruz. Ayrıca diğer muhalefet partilerimize götürerek, onların da kanaatlerini almayı istiyoruz."

- "Ne başka Türkiye ne de başka TBMM var"

Türkiye'yi daha güçlü kılacak çalışmalara katkı sunmanın, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Turan, "Polemikten, kısır tartışmalardan uzak durmak istiyoruz. Geçen yıllardaki gibi gazi Meclis'in mehabetine uygun olmayan kavgaların, söylemlerin olmaması, Genel Kurulun işleyişini yavaşlatacak eylemlerin, kimi zaman komik içeriklere sahip, anlaşılmaz, konu dışı önergelerin olmamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, bazıları kabul etmese de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, yasama ve yürütmenin sert bir ayrımının olduğu yeni bir sayfa açtığını dile getirerek, "Yasama ve yürütme erkleri arasındaki bu sert ayrım, yasama organı olarak TBMM'yi daha güçlü kılıyor. Dolayısıyla Meclis, asıl işine odaklanma fırsatı bulduğu için tüm partilerin bunu iyi değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Genel Kurulda, milli konularda birlik mesajı verilmesinin ve güçlü Meclis imajına zarar verecek tavırlardan kaçınılmasının anlamlı olduğunun altını çizen Turan, "Muhalefet etmek baş tacı; ancak milli konularda, terörle mücadelede birlik içinde hareket etmek son derece önemli. Ne başka Türkiye ne de başka TBMM var." görüşünü paylaştı.

Bülent Turan, yeni yasama yılının, gazi Meclis'in anlamına yakışır, verimli ve dolu bir yasama yılı olmasını diledi.