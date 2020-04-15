AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada “Korononavirüs ile gili her türlü şikâyet yetkililerce değerlendirilmekte, gerekli testler uygulanmakta ve gereken yapılmaktadır. Türkiye’nin doğusundan batısına 83 milyon vatandaşımız devletimizin güvencesi altındadır" dedi

"ABD'DE 34 BİN DOLAR İKEN TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZDİR"

Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "ABD'de sosyal güvencesi olanlar 9 bin dolara, sosyal güvencesi olmayanlar 34 bin dolara tedavi edilirken, Türkiye’de covid 19 tedavisi ücretsizdir. İşte Türkiye’nin farkı burada ve bu başarı AK Parti’nin başarısıdır.”