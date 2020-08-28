AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bal üreticileriyle bir araya geldi:

Çanakkale'deki sektör buluşmaları kapsamında Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu ve bal üreticileriyle bir araya gelen Turan, Çanakkale'nin zengin bitki örtüsüyle arıcılığa son derece elverişli bir şehir olduğunu vurguladı.
Turan, her geçen gün arıcılıkta ve bal üretiminde üstüne katarak yol alındığını belirterek, "Çanakkale’de arıcılığı geliştirmek ve bu konuda bir marka olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce desteklerimizle Türkiye’de ilk defa arıcılık projesini şehrimizde uyguladık. Bu proje ile 400 arıcımıza içinde arısıyla birlikte 5 bin 750 kovan dağıttık. Amacımız Çanakkale'mizde üretilen balın kalitesini daha da yükseltip pazarlamasının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak." diye konuştu.
Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız" sözlerine tepki göstererek şunları kaydetti:
"AK Parti, kadim tarihimizden aldığı ilhamla, lideriyle ve milletin desteğiyle ülkemizi yeniden tarih sahnesine çıkaran bir harekettir. AK Parti, her zaman tarihiyle gurur duyan, bu şanlı tarihe ve ecdada karşı yüksek bir sorumlulukla gece gündüz çalışmayı şiar edinen bir partidir. Biz tarihimizi de CHP’nin yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi tarihi kodlarıyla ve hedefleriyle buluşturan bir yönetimi eleştirmek yerine alkışlaması gerekir. Kendisi için asıl tarih, CHP genel başkanlığı koltuğuna oturduğu tarihten başlar. Sorsanız öncesini bilmez. Kılıçdaroğlu, uçak fabrikası üzerinden ahkam kesmeye kalkıyor, ancak bilmediği bir husus var, uçak fabrikasını kapatan da CHP'dir. Milletin rüyalarını, milletin geleceğini hep böyle heba ettiklerinden dolayı, darbesiz 70 yıldır iktidar olamıyorlar, bu millet bu zihniyete yetki vermiyor."
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