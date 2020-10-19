AK Parti Gölbaşı 7. Olağan İlçe Kongresi - ANKARA

AA

Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti döneminde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını söyledi.

Keşir, "81 ildeki üniversiteler, kız çocuklarının okuması için inanılmaz bir fırsat eşitliğidir. Üniversiteye girdiğimde Türkiye'de kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 7'ydi. Yani 100 kız çocuğundan sadece 7'si üniversiteye ulaşabiliyordu. Bugün bu oran yüzde 48. Eğer bir yerde eşitlik ve adaletten bahsedeceksek önce eğitimde eşitlik ve adaletten bahsetmemiz lazım. Katsayı, bu ülkenin önünde büyük bir prangaydı, eğitimde büyük bir engeldi. Fırsat eşitliği, katsayının kaldırılmasıyla geldi." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.Türkiye'nin son yıllarda büyük mesafe katettiğini vurgulayan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gelmiş olduğumuz noktada artık kimse Türkiye'yi durduramaz. Geçmişte Osmanlı'yı ve bizleri, o bizim şanlı ecdadımızı maalesef soykırım gibi alçakça bir ithamla itham edenlerin, Azerbaycan'da sivilleri, kundaktaki bebeleri ve sivil bölgeleri nasıl bombaladıklarını görüyorsunuz. Dünya kuruldu kurulalı hak ve batıl mücadelesi var. Biz çok şükür hakkın safındayız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan hakkın bayraktarlığını yaptığı için bugün hedef haline geldi. Dünyada kurulan o egemen sistem, sömürü üzerine kurulmuştu. 'Bu düzen böyle gitmez' diyen bir lider olduğu için, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir lider olduğu için Türkiye'ye karşı bir mücadele yürütülüyor. Onun için kim ne yarsa yapsın, 21. yüzyıl Türkiye asrı olacak. Buna Allah'ın izni ile kimse engel olmayacaktır. Artık bu millet şahlanmıştır. Bu millet ekonomik, iktisadi, sanayi en önemlisi şuur olarak şahlanmıştır."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan'ın konuşmalarının ardından seçime geçildi. Tek aday olan mevcut başkan Selim Akceylan, 222 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün ve Asuman Erdoğan, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, Gölbaşı'ndaki siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.