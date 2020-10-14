AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den, AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki

Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak."