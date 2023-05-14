14 Mayıs 2023 AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı... Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile beraber 28. Dönem TBMM'yi belirlemek üzere genel seçimlerde oy kullanılacak. 2023 AK Parti seçim sonuçları, oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı da seçimin ardından araştırılanlar arasında yerini alacak.
14 Mayıs 2023 AK Parti Seçim Sonuçları ve Toplam Oy Oranı
YSK'nın yayın yasağı kararının bitmesi ile beraber resmi olmayan verilere göre sandıklardan ilk sonuçlar gelecek. AK Parti genel seçim sonuçları, oy oranı ve tahmini milletvekili sayısı hakkında güncel bilgilere ve AK Parti seçim sonucu hakkında canlı ve anlık gelişmeleri Haberturk.com'un seçim sayfasından öğrenebileceksiniz.
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