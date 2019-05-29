Esenler Belediyesinin Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği iftar programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ramazanın sadece nefisleri terbiye etme değil, şuurlanmak bakımından da büyük bir vesile olmasını diledi.

Ramazan ayının bir millet ve ümmet olma bilincinin yeniden kuşanıldığı önemli bir manevi iklim olduğunu ifade eden Kurtulmuş, meydanda farklı milletlerden olan insanların bulunduğunu ve ramazanın 1 milyar 700 milyon Müslüman ümmetin ortak dertlerini de yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İstanbul'u dünyanın başkenti olarak niteleyen Kurtulmuş, fethin 566. yılını da tebrik ederek Türk milletinin bu şehirde güçlü bir şekilde var olacağını bildirdi.

"EKSİKLERİ, HATALARI DÜZELTMEK İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ SARF EDİYORUZ"

İstanbul'un herkesin gözünün içine baktığı bir şehir olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İstanbul'a AK Parti olarak çok büyük hizmetler yaptık. İstanbul halkı da şimdiye kadar büyük bir destekle yapılan hizmetlere sahip çıktı. Esenler’de ve bütün ilçelerimizde çok güçlü bir şekilde destek oldunuz. Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de bir kere de olsa AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın oranı yüzde 65'tir. Milletimizin büyük çoğunluğu AK Parti'nin yaptıklarını biliyor, görüyor, takdir ediyor. İstanbul'da da bir dünya lideri olan, bu milletin ve mazlum milletlerin öncüsü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'ten beri açmış olduğu çığır, İstanbul'da çok anlamlı ve çok büyük hizmetlerin yapılmasına vesile oldu. Bütün seçimlerde de milletimiz destek oldu. Şimdi 31 Mart'ta yarım kalan bir işi tamamlıyoruz. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın oyu güme gitmesin, zayi olmasın. YSK, yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükler sebebiyle kararını verdi."

23 Haziran seçimlerine değinen Kurtulmuş, İstanbul halkının yapılan hizmetleri bildiğini ve bundan sonra da Binali Yıldırım'ın hizmet üreteceğini bildiğini kaydetti.

Vatandaşlardan bu seçimlerde sizden desteğinizi artırarak devam ettirmelerini isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar oy verenlerin bir kısmı şu ya da bu nedenle kızmış, küsüp darılarak oy vermediler, sandığa gitmediler ya da boş oy verdiler. Bu seçimde diyoruz ki herhangi bir şekilde kızgınlığın küskünlüğün acısını kendinize yapılacak hizmetlerden çıkarmayın. Kızmış, darılmış olabilirsiniz, yapılan yanlışlıklardan rahatsızlık duymuş olabilirsiniz. İnşallah biz de bir siyasi hareket olarak nelerin eksik, nelerin hatalı olduğunu biliyoruz. Bunları düzeltmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. İşte sizden istediğimiz kızgınlığın, küskünlüğün yeri 23 Haziran seçimleri değildir. İnşallah güçlü bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki yeni ve güçlü Türkiye yürüyüşüne destek olacaksınız. 31 Mart'ta eksik kalan işi 23 Haziran'da hep beraber tamamlayacağız. 23 Haziran'da sandıklardan hizmet çıkacak, sandıklardan güçlü büyük Türkiye çıkacak, AK Parti öncülüğünde büyük Türkiye çıkacak ve inşallah Binali Yıldırım çıkacak. Sizlere güveniyoruz."

Kurtulmuş, son olarak vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İFTARA 48 FARKLI ÜLKEDEN MİSAFİRLER KATILDI

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da ilçede, sokak iftarları ve gönül sofralarıyla 250 bin insanla buluştuklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da çok büyük bir rekor kırdıklarını belirten Göksu, "31 Mart'ta yarım kalan bir işimiz var. 23 Haziran'da yeni bir rekor kırarak Binali Yıldırım'ı büyükşehir belediye başkanı yapacağız." diye konuştu.

İftara AK Parti teşkilatları, bazı MHP teşkilatları, Balkanlar, Afrika ve Asya'dan 48 farklı ülkeden yüzlerce öğrenci ve vatandaşlar katıldı.