Kurtulmuş'un testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." açıklamasını yaptı.