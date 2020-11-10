AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah... Zafer inananlarındır... Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan için sahada kazanılan zaferi masada taçlandırma zamanıdır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın özgür Karabağ." ifadelerini kullandı.

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