AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı

AA

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırı girişiminde bulunarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınının başından itibaren cansiperane bir şekilde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onlara yapılan insanlık dışı saldırıların sonuna kadar hukuken takipçisi olacağız."