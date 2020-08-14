Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiyle ortaklaşa düzenlenen "Aile Kongresi"nde konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ilişkilerinin tamamen normalleşmesini öngören anlaşmaya ilişkin Kurtulmuş, "Birleşik Arap Emirliklerinin açıktan 'Filistin davasını satması' işlevini telin ettiğimizi, beğenmediğimizi, bunu protesto ettiğimizi açıkta ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İslam coğrafyasında İsrail devleti oluşturulmadan önce sarih ihanetlerin oynandığını çok iyi bildiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Dün nasıl sarih ihanetlerle İsrail'e burada bir yurt edinme imkanı verildiyse bugün maalesef daha açık ve daha net birtakım ihanetlerle İsrail'in Filistin toprakları içerisinde hem işgali meşrulaştırılmak hem de bundan sonraki ilhak hareketlerinin önü açılmak isteniyor.
Her ne kadar geçici olarak İsrail'in ilhak planının rafa kaldırıldığı söylense de aklı başında Ortadoğu'da siyaset yapan herkes bilir ki İsrail'in gündeminden ilhak ve daha geniş bir toprak kazanma arzusu hiçbir zaman rafa kalkmayacaktır. Bu açık ihanetin Araplara, Filistin halkına Müslümanlara karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Bunu tanımadığımızı, yanlış bir yaklaşım olduğunu öncelikle bu anlaşmayı imzalayanların kendi halklarının da buna tamamen karşı olduğunu ifade etmek isterim. Ne yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda hak galip gelecek, eninde sonunda Filistin davası, Filistinli kardeşlerimizin istediği şekilde inşallah zaferle sonuçlanacaktır."
(Sürecek)
,Duygu Yener
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