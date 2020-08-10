AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, kadın ve çocuk hastanesini gezdi

Adapazarı ilçesindeki hastane binasına AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile gelen Yavuz, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve hastane yönetiminden bilgi aldı.
Yataklı servisleri ve poliklinikleri gezen Yavuz, hastalarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Yavuz, yeni hizmet binasına taşınma sürecinin tamamlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Yeni binanın daha fazla imkana sahip olduğuna işaret eden Yavuz, eski binanın 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, bu rakamın yeni binada 48 bin metrekareye çıktığını dile getirdi.
Yaklaşık 200 yatak kapasitesinin yeni binayla 370'e çıktığını aktaran Yavuz, "Orada 20 kadar yoğun bakım ünitesi varken, burada 75 yoğun bakım ünitesi var. Orada olmayan birçok imkan burada var. Allah'a hamdolsun bugün son derece modern, güzel, gerçekten her türlü imkana sahip bir hastaneye kavuşmuş olduk. O anlamda başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve ilgili herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kent genelinde sağlık yatırımlarının devam ettiğini ve şehir hastanesinin de yapılacağını dile getiren Yavuz, projelerin tamamlandığında sağlık alanında gelinen noktanın çok daha iyi olacağını kaydetti.
Yavuz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle AK Parti döneminde Türkiye, sağlık alanında çok önemli kaliteli bir çizgiye ulaştı." diyerek, yeni hizmet binasının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de yükünü belli oranda azalttığını belirtti.
Yeni hizmet binasının daha önce hazırlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına hizmet verme ihtimali nedeniyle bekletildiğini aktaran Yavuz, salgın sürecinde bu hastaneye ihtiyacın ortadan kalkmasıyla kadın doğum ve çocuk hastalıkları bölümünün binaya taşındığını sözlerine ekledi.
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