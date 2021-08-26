AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Malatya'da ziyaretlerde bulundu

AA

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özhaseki, Vali Aydın Baruş'u ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, ardından da Vali Baruş ve Belediye Başkanı Gürkan ile selden zarar gören Kastamonu ve Sinop'a gönderilen 3 tır insani yardımın uğurlanması törenine katıldı.

Duaların okunduğu törenin ardından içinde gıda, giysi ve barınma yardımlarının yer aldığı tırlar yola çıktı.