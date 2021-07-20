AK Parti'li Kurtulmuş'tan siyonistlere tepki

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Kurtulmuş'un Twitter hesabından açıklamaları şöyle:

"Bu bayram arefesinde fanatik siyonistlerin Mescid-i Aksa’daki ahlaksız saldırıları İslam düşmanlığının iğrenç bir göstergesidir. Müslümanlar siyonistler kadar kendi davalarına sahip çıkmadıkça siyonistlerin saldırganlıkları son bulmayacaktır.

Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılalara acil şifalar diliyorum.

Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arefesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum."

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA BASKINLARI

İsrail polisi korumasında 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinden itibaren sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşanırken plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.