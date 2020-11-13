AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, deprem bölgesi İzmir'de incelemelerde bulundu

Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Karaaslan, AA muhabirine, iki hafta önce İzmir'de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını söyledi.
Devletin tüm kurumlarının deprem bölgesinde canla başla görev yaptığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:
"Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili tüm bakanlıkların gayretiyle burada yerel yönetimlerin de inşallah gayretiyle İzmir için bir dönüşüm vakti de başlamış durumda. Özellikle şehir merkezindeki ağır hasarlı binalar başta olmak üzere daha sonrasıyla ilgili çok önemli adımların atıldığına planların yapıldığına hatta iki haftada dünyanın hiçbir yerinde mümkün olmayacak kadar güçlü projelerin hazırlandığına bugün şahitlik ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların depremin olduğu andan itibaren İzmir halkını hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Çankırı, "Gerçekten içimiz yanıyor. Bundan sonra içimizin yanmaması için çok hızlı bir şekilde pozisyon alıp, çözümler üretmeye başladık. İnşallah bu süreçte hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim olarak hızlı bir şekilde çözüme ulaştıracağız. İzmir'i başka bir depreme maruz bırakmadan, hiçbir canımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.
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