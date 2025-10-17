Habertürk
        Haberler Gündem Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’dan CHP’li Bursa yönetimine ‘susuzluk’ eleştirisi | Son dakika haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’dan CHP’li Bursa yönetimine ‘susuzluk’ eleştirisi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursa'daki su kesintilerini eleştirdi. Acar, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni "beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık"la eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 20:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:13
        'Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar'
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa’da yaşanan su sıkıntısına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, geçmişte Evliya Çelebi’nin “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” sözünü hatırlatarak, “Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde Bursa susuzluktan ibaret hale geldi” ifadelerini kullandı.

        Acar, Çınarcık Barajı’nın dolu olmasına rağmen kentte yaşanan kesintilerin yönetim zafiyetinden kaynaklandığını belirterek, “Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık” dedi.

        “BURSA SUSUZ DEĞİL, BİR ŞEHRİN SUSUZLUĞU”

        Paylaşımında, su kesintilerinin siyaset ve polemikler uğruna çözülmediğini savunan Acar, “Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar. Bursa susuz değil; bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır” ifadelerine yer verdi.

        FOTO: İHA

