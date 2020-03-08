08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Erciş Kongresi yapıldı - VAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın salona gelmesi ve selamlaşması- Salonda katılımcılar- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın kürsüde konuşması
AK Parti Erciş Kongresi yapıldıVAN (AA) - AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı'na Nedim Sağlam seçildi.AK Parti Erciş İlçe Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugün bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin, dünyanın farklı noktalarında yaşayan, egemen olan ama bu coğrafya için karanlık planlar kuranların olduğunu söylediBugün insan haklarından bahseden ama insanlığın onurunu yerle bir edenlerin bulunduğunu aktaran Karaaslan, "9 yıldır Türkiye'de misafir ettiğimiz, bizim misafirlerimiz dediğimiz göçmenlerimizle en ufak bir hadise yaşamadık. 2 gündür Yunanistan'ın sınırında yaşananlara bakın. Biz ülkemizde de kıtaların ötesinde de bir çığlık varsa onu duyarız. İnancımız bize böyle öğretmiştir. Bugün AK Parti çatısı altında siyaset yapmak, işte bu çığlıkları duyan, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların göz yaşlarını silen, Allah razı olsun denilen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyib Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak demektir."Kongreye AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer katıldı.Tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Nedim Sağlam, ilçe başkanlığına seçildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!