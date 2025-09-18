Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Elazığ İl Başkanı görevinden istifa etti | Son dakika haberleri

        AK Parti Elazığ İl Başkanı görevinden istifa etti

        AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, görevinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Yıldırım, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        Habertürk Anasayfa