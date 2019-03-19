AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Elazığ il başkan adayı kim? Şahin Şerefoğullar kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Elazığ il başkan adayı Şahin Şerefoğullar kimdir? İşte Şahin Şerefoğullar'ın hayatı...

ŞAHİN ŞEREFOĞULLAR KİMDİR?

1980 yılında Elazığ/da doğan Şahin Serifoğullari Elazığ İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nü tamamladı, ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Akaryakıt istasyonu, inşaat ve günes enerjisi alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapan $ahin Serifoğullari, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Elazığ TÜGVA istisare kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 cocuk babası olan Şahin Serifoğullari, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Elazığ AK Parti 5. Sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.