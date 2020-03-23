AK Parti Edirne İl Başkanlığı "Evde Kal Edirne" klibi hazırlandı - EDİRNE

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne'nin çeşitli mahallelerinde yaşayan vatandaşların yer aldığı klipte, "Ben evdeyim siz de evde kalın" mesajı verildi.Edirne'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yer aldığı klipte "Ben evdeyim sen de hepimiz için evde kal, kızanım sakın sokağa çıkmayın, Cumhurbaşkanım sizi dinliyorum evimde kalıyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, evde kalmanın bu salgına karşı en etkili önlem olduğunu belirtti."Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlıdır." diyen İba, "Sevdikleriniz ve kendiniz için evinizde kalın. Devletimiz tüm kurumları ile titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Değerli Edirneli hemşehrilerim, sizler de aynı hassasiyeti göstererek evlerinizde kalın. Bu salgının hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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