AK Parti Düziçi İlçe Teşkilatından şehit babasına ziyaret - OSMANİYE

AA

Çillem beraberinde ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şırnak'ta 31 Mayıs günü üst düzey askeri yetkilileri taşıyan askeri helikopterin, yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un babası Ali Koç'u ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladılar.Ziyarette AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya'da şehit babası Ali Koç ile telefonla görüşerek Babalar Günü'nü kutladı.Çillem, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklere minnettar olduklarını belirtti.