AK Parti'den ağaçlandırma seferberliği

AA

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin birçok yerinde çıkan yangınların söndürülmesi için ciddi mücadele verildiğini, AK Parti olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgelerine gittiğini hatırlatan Kandemir, ilk andan itibaren bazı bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve yetkililerin de yangınların yaşandığı yerlerde çalışmalarını sürdüklerinin altını çizdi.

Kandemir, yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Biz çok çevreci bir hareketiz ve gerçekten de bu mirasımızın, ormanlarımızın yanması yüreklerimizi yakan, ciğerimizi paralayan maalesef acı bir hadise bizler açısından. Onun için öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Sadece bölgede yaşayanlar değil, ülke olarak gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımız ağaçlarımız, yeşilimiz, doğamız. Onun için çok üzgünüz." diye konuştu.

Yangın dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Kandemir, "Devletimiz tüm imkanlarıyla elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk günden itibaren ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. İnanılmaz bir koordinasyon ve çok uyumlu, muhteşem bir çalışma var." dedi.

"20'ŞER MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMIZ SAHADA YOĞUN ŞEKİLDE GAYRET GÖSTERİYOR"

AK Parti teşkilatları olarak ülkenin dört bir yanında, tüm konularda olduğu gibi bu olaylarda da hemen harekete geçmek ve ellerinden gelen yapmak istediklerini söyleyen Kandemir, şöyle devam etti:

"Önce, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye civar illerden milletvekili arkadaşlarımız gittiler, köyleri dolaşıyorlar. Oralarda, hasarın oluştuğu yerlerde vatandaşlarımıza nasıl katkı sunulabileceğiyle ilgili çalışmalara katkı veriyorlar. Bir yandan da tabii oradaki sıkıntıya, derde, hüzne ortak oluyorlar. Dolayısıyla hem Muğla'da hem Antalya'da şu anda civar illerden yaklaşık 20'şer milletvekili arkadaşımız sahada yoğun şekilde gayret gösteriyorlar."

Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını söylediğini anımsatarak, AK Parti teşkilatları olarak bu kampanyaya destek vermek istediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, geçen sene bir milyon yeni üye için bir milyon fidan diktiklerine dikkati çekerek, "Parti olarak her sene, her yeni üyemiz için bir fidan dikelim arzu ediyorduk. Fakat dün Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu. Genel Başkanımızın bu çağrısına tüm teşkilatlarımızla, tüm üyelerimizle birlikte katkı vermek istiyoruz ve bir seferberlik ilan ediyoruz. Ülkedeki tüm teşkilatlarımız, üye arkadaşlarımız adına 2023'e kadar fidanları toprakla buluşturmak için ellerinden ne geliyorsa gayret göstermek için seferber olacaklar." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ ÜZERİNE NE DÜŞÜYORSA YİNE YAPICI ŞEKİLDE YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAK"

Erkan Kandemir, Türkiye'nin AK Parti döneminde Avrupa'da ağaçlandırma konusunda birinci olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bununla gurur duyuyoruz. Bunun için AK Parti çevreci bir hareket diyorum. Şu ana kadar 5,4 milyar fidanın toprakla buluşmuş olması bir rekor. İnşallah biz 300 milyon yeni fidan daha 2023'e kadar hedef olarak koyuyoruz. Biz de bu hedefe ortak olmak, bu hedefe destek olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun yanında devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oluyor, gereken her şeyi yapıyor kuşkusuz. Fakat biz de teşkilatlarımızla bir yardım kampanyasıyla oradaki ihtiyaçlar tespit edilip ortaya çıktıktan sonra üzerimize ne düşerse bir sivil toplum hareketi, sivil bir hareket olarak, AK Parti teşkilatları olarak bu konuda da bir seferberlik ilan ederek bölgede olacağız, vatandaşımızın yanında olacağız. Elimizden gelen ne ise tüm ekibimizle, teşkilatımızla inşallah katkı sunma gayreti içerisinde olacağız. Yani orada sıkıntıya düşen, dara düşen vatandaşlarımızın, hepimizin yüreği yanarak izlediği o yangın ve sıkıntının ortaya çıkardığı yarayı sarmak adına her bir ferdiyle AK Parti üzerine ne düşüyorsa yine yapıcı şekilde yapma gayreti içerisinde olacak."