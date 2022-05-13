Son dakika haberleri: AK Parti'den üniversite öğrencileri için af çalışması! 2022 Üniversite affı ne zaman çıkacak?

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını açıkladı. Akbaşoğlu, "Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Sözlerimin başında bir müjde vermek istiyorum. O müjde de öğrencilerimize dönük. Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda yüz binlerce öğrencimizi ilgilendiren ve hakikaten yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimizin lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren bu öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri döne bilmeleri imkânı getiren bir çalışmayı başlattık.

İnşaallah bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında inşaallah üniversite öğrencilerimize lisana, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkânı tekrar kazandırılmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkânını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşaallah Temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim.