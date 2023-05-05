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CHP ve AK Parti'den Sidney'deki oy pusulaları için açıklama

CHP'nin, Avustralya Sidney'de işaretli oy pusulaları çıktığı açıklaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, bir paylaşımda bulundu. Özel, "Biz de bu işin takipçisiyiz, nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemizdir" dedi

Giriş: 05.05.2023 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sidney'deki oy pusulalarında işaretli oy çıkmıştı: AK Parti ve CHP'den son dakika açıklama - Güncel haberler
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CHP'den yapılan açıklamada, yurt dışı seçimlerde Avustralya Sidney'de açılmamış işaretli oy pusulaları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız" denildi.

"BİZ DE BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ"

Bu açıklamanın ardından Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel'den bir paylaşım geldi. Özel, "Biz de bu işin takipçisiyiz, nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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