AK Parti'den 'hükümlülere covid düzenlemesi' açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeyi Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ekleyeceklerini açıkladı.

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